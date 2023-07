Gewitter und Hitze: So wird das Wochenende

Am Samstag kann es lokal bis zu 36 Grad warm werden.

Am Dienstag und Mittwoch zogen schwere Gewitter über die Schweiz . Die teils schweren Sturmböen richteten Schäden an. Der Freitag startet sonnig, im Verlauf des Tages gibt es Temperaturen bis 30 Grad. Im Tessin kann es vereinzelt zu Gewittern kommen.

Richtig heiss wird es dann am Samstag. Das Thermometer klettert dann auf über 33 Grad. In den Alpentälern kann es mit dem Föhn sogar wieder bis zu 36 Grad geben, wie SRF Meteo schreibt. Im Verlauf des Samstags bilden sich dann in den Bergen und im Süden erste Gewitter.