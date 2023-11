Bis zu 40 Zentimeter: Viel Neuschnee in den Bergen

Am Freitag sinkt die Schneefallgrenze lokal auf unter 1000 Meter ab. In höher gelegenen Gemeinden ist viel Neuschnee möglich.

Darum gehts Die Schneefallgrenze in der Schweiz ist gesunken.

In der Nacht auf Freitag gab es ordentlich Neuschnee in den Alpen.

Im Verlauf des Tages beruhigt sich das Wetter.

In der Nacht auf Freitag ist die Schneefallgrenze in der Schweiz weiter abgesunken. Sie liegt derzeit bei 1100 Meter, lokal sogar unter 1000 Meter. Gemäss Daten des Bundes sind in den letzten 24 Stunden zwischen zehn und 40 Zentimeter Neuschnee in den Bergen gefallen. Vorsicht ist auf den Strassen geboten: TCS meldet am Freitagmorgen mehrere schneebedeckte Strassen in höher gelegenen Regionen.

Am Freitagnachmittag geht es mit einem Mix aus Sonne und dicken Wolken weiter. Im Norden bleibt es vermehrt trocken. Im Westen der Schweiz ist das Risiko auf Regen grösser. Die Temperaturen liegen um die zehn Grad im Norden und 14 Grad im Süden.

Am Samstag bleibt das Wetter unbeständig. Neben sonnigen Abschnitten sind verbreitet auch einige Regenschauer möglich. Die Temperaturen bewegen sich um die zehn Grad. Die Schneefallgrenze steigt an auf 1800 Meter. Am Sonntag steigen die Temperaturen leicht an, es bleibt aber wechselhaft.

Sturm sorgt für Todesopfer

In anderen Teilen Europas geht es derweil deutlich stürmischer zu und her: So hat das Orkantief Ciarán für mehrere Todesopfer gesorgt: In Spanien, Frankreich und Deutschland wurde jeweils eine Person von umstürzenden Bäumen getötet. Auf der deutschen Insel Rügen herrscht nach dem Abbruch eines grossen Stücks der Steilküste derweil Explosionsgefahr, weil in der Gegend immer wieder Blindgänger gefunden werden.

Auch für die Schweiz hat Ciarán Auswirkungen – das Tief brachte die viele Feuchtigkeit ins Land, die am Donnerstag niederprasselte und jetzt zunehmend in Schneeform fällt. In den Bergen kann Ciarán aber auch für starke Winde sorgen.

