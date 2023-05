Südostasien ächzt unter beispielloser Hitzewelle

Derzeit purzeln in Südostasien die Hitzerekorde – und die Gluthitze soll bis August anhalten. Die von El Niño verstärkte Hitzewelle sei «eine Warnung an die Welt», heisst es.

Darum gehts In Thailand, Vietnam und den Philippinen herrscht seit Wochen brutale Hitze.

Meteorologen bringen dies mit einer bevorstehenden El-Niño-Phase in Zusammenhang.

Es handle sich um ein «unheilvolles Zeichen» für die ganze Welt.

Weite Teile Südostasiens schwitzen seit Wochen unter einer ungewöhnlich starken Hitzewelle. Verantwortlich für die Extrem-Temperaturen sei eine aufkommende El-Niño-Phase, berichtet die Zeitung «Bangkok Post» unter Berufung auf Meteorologen. Derzeit besonders betroffen sind Thailand, Vietnam und die Philippinen. Die «brutale Hitze» müsse als «unheilvolles Zeichen» vor dem Sommer auf der Nordhalbkugel gewertet werden und sei «eine Warnung für die Welt», hiess es.

Vietnam verzeichnete am Wochenende in der zentralen Provinz Thanh Hoa mit 44,1 Grad die höchste jemals im Land gemessene Temperatur, wie der nationale Wetterdienst mitteilte. Der bisherige Rekord aus dem Jahr 2019 lag bei 43,3 Grad. Aber auch in anderen Landesteilen kletterte die Quecksilbersäule auf über 40 Grad. Die Behörden warnten vor Stromausfällen durch Überlastung des Netzes.

«Wir beobachten, dass die Hitze in diesem Jahr früh eingesetzt hat und schlimmer ist als in den vergangenen Jahren», sagte der Chef des Wetteramtes, Nguyen Van Huong, dem Sender Voice of Vietnam. Die Gluthitze werde voraussichtlich bis August andauern und bis dahin noch heftiger werden.

Klima-Experte Nguyen Ngoc Huy sprach von einem «besorgniserregenden Rekord im Kontext von Klimawandel und Erderwärmung». Er glaube, dass dieser Rekord «viele Male wiederholt» werden werde. «Es bestätigt, dass extreme Klimamodelle sich als wahr erweisen.»

Bis zu 49 Grad auf den Philippinen

Auch in vielen Teilen Thailands liegen die Temperaturen seit Tagen bei um die 40 Grad. Experten befürchten hier eine Dürre, die mehrere Jahre anhalten könnte. Einheimische wie auch Urlauber versuchten, sich mit Schirmen und Sonnenhüten zu schützen. «In der Sonne ist es kaum auszuhalten, es fühlt sich an wie 50 Grad», sagte eine deutsche Touristin in Bangkok. «Es ist wirklich heftig.»

Auch auf den Philippinen warnten die Behörden die Menschen vor Gesundheitsschäden, sollten sie sich länger im Freien aufhalten. Die Hitzewelle dauert in dem Inselstaat bereits seit Anfang März an. Mitte April wurden in der Provinz Eastern Samar Höchstwerte von 49 Grad gemessen. Das Bildungsministerium erlaubte Schulen, den Unterricht zu verkürzen oder Online-Unterricht abzuhalten. In den vergangenen Wochen seien mehr als 100 Schüler wegen Erschöpfung durch Überhitzung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte das Ministerium mit.

