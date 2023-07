Fluggesellschaften wie Swiss bieten bis zu 600 Euro wenn du deinen Flug umbuchst

Viele Fluggesellschaften bieten für Umbuchungen am Gate hohe Entschädigungen an. Dies, weil sie Plätze überbuchen.

Die Sommerferien sind da – und damit der Andrang von Urlauberinnen und Urlaubern, die in den Süden fliegen wollen. Viele Fluggesellschaften überbuchen jedoch Sitzplätze, um beim Nicht-Auftauchen von Passagieren finanzielle Verluste zu vermeiden. Das kann zu schwierigen Situationen führen, wenn wider Erwarten alle Gäste am Gate stehen.

Wie ein Tiktok-Video der Userin «Simonealdredge» zeigt, werden Passagiere in solchen Fällen oftmals durch das Angebot von hohen Summen dazu bewegt, ihren Flug zu stornieren oder umzubuchen. Ein Vertreter der amerikanischen Fluggesellschaft Delta bietet Gästen dabei bis zu 1300 Dollar an. Im Video ist zu hören, dass für die Aufgabe des Flugs von New York nach Columbus, Ohio regelrecht gefeilscht wird: «Das ist viel Geld, meine Damen und Herren, können Sie das einfach so ausschlagen?», ist zu hören.

Was, wenn alle Passagiere auftauchen?

Kunden mit Vielfliegerstatus ausgenommen

Die Kompensation belaufe sich auf 125 bis 600 Euro, abhängig von der Distanz der Flugstrecke sowie der Ankunftsverspätung an der gebuchten Destination mit dem nächstmöglichen Flug. «Zusätzlich übernehmen wir auch allfällig entstehende Kosten für eine Hotelübernachtung und Verpflegung», so Pelzer. Bei der angebotenen Kompensation gebe es grundsätzlich keinen Spielraum. Mit einer Ausnahme: «Unsere Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, unseren Gästen in besonderen Situationen nach eigenem Ermessen auch darüber hinaus entgegenzukommen.» Ausgezahlt werde die Kompensation mit einer Prepaid-Kreditkarte. «Die Karte wird mit dem Betrag in Euro aufgeladen – das Bezahlen und Abheben von Bargeld funktioniert dann automatisch in der Lokalwährung.»