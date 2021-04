Australien macht ernst : Bis zu fünf Jahre Gefängnis für Heimkehrer aus Hochrisikogebieten

Australien plant radikale Massnahmen für Personen, die illegal aus Corona-Hochrisikogebieten wie Indien einreisen: Ihnen könnte künftig bis zu fünf Jahren Gefängnis drohen.

1 / 2 Wer in Australien ein Einreiseverbot missachtet, soll hart bestraft werden können. AFP Der australische Premier Scott Morrison bei der Impfung in Sydney: Das Land kam bisher relativ gut durch die Pandemie. AFP

Darum gehts Personen, die aus Hochrisikogebieten nach Australien einreisen, sollen hart bestraft werden.

Wer gegen das neue Gesetz verstösst, kann bis zu fünf Jahren Haft verurteilt werden.

Betroffen wären etwa 9000 Australier, die sich derzeit in Indien aufhalten.

Die Behörden in Australien verfolgen Berichten zufolge Pläne, wonach aus Corona-Hochrisikogebieten einreisende Bürger mit Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren belegt werden könnten. Zuvor hatten zwei Australier ein Reiseverbot aus Indien umgangen, indem sie über Doha, die Hauptstadt des Golfstaates Katar, in die Heimat zurückgeflogen waren. Dieses Schlupfloch wurde inzwischen geschlossen. In Indien werden derzeit immer wieder weltweite Höchstwerte an Neuinfektionen verzeichnet.

«Zum ersten Mal in der Geschichte könnte es die australische Regierung für australische Bürger in anderen Ländern illegal machen, nach Hause zu kommen», berichtete der Sender «9News» am Freitag. Den Informationen des Senders zufolge soll es möglicherweise schon ab dem Wochenende als Verbrechen gelten, wenn ein Staatsbürger nach Australien zurückkehrt, der sich in den vorangegangenen 14 Tagen in einem Hochrisikogebiet aufgehalten hat.

9000 Australier sitzen in Indien fest

Das Gesetz würde es Gesundheitsminister Greg Hunt erlauben, alles Notwendige zu tun, um die Ausbreitung einer Krankheit im Land zu unterbinden, hiess es. Auf Verstösse gegen die Regeln könnten bis zu fünf Jahre Haft oder bis zu 66’000 australische Dollar (rund 46’000 Euro) Strafe stehen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Die Regierung in Canberra hatte Anfang der Woche Einreisen aus Indien zunächst verboten. Rückführungsflüge würden so bald wie möglich wieder aufgenommen, hiess es. Derzeit warten in Indien rund 9000 Australier darauf, in die Heimat zu fliegen. Australien ist dank strikter Massnahmen bisher sehr glimpflich durch die Pandemie gekommen.

