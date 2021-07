Umfrage zum Thema Age-Gap-Paare - Bis zu zehn Jahre sind für euch völlig okay, ab 20 wirds schwierig

Vergangene Woche machte Megan Fox (35) Schlagzeilen: In einem Interview mit «InStyle» wehrte sie sich gegen Kritik an ihrer Beziehung zum vier Jahre jüngeren Rapper Machine Gun Kelly (31).

Age-Gap-Paare liefern noch immer Zündstoff

Andrea will es von ihren Kollegen genauer wissen: «Was ist eigentlich das Problem daran, wenn eine Frau einen jüngeren Liebhaber hat?» Moe meint: «Ich hab in meinem Umfeld auf beiden Seiten noch nie ein Problem erlebt». Im Gegenteil: «Meine Mutter ist auch sieben Jahre älter als mein Vater», erklärt der Moderator.

«Supreme Show»-Co-Host Freezy sieht sich in der Sache eher konservativ. Er finde allzu grosse Altersunterschiede in Beziehungen «meistens irgendwie komisch». Das wirft dir Frage auf: Wann, respektive warum, wird e in Age Gap zum Problem? Dasselbe hat das 20-Minuten-Radio-Team die 20-Minuten-Leserschaft in einer Online-Abstimmung gefragt.