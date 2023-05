Brienz GR: Bis zu zwei Stunden Umweg – das bedeutet die Phase Blau für Pendler

Der Berg oberhalb von Brienz ist in Bewegung – immer wieder lösen sich Schutt und Felsbrocken. Die Videoübersicht zeigt die Entwicklung der letzten Tage.

In den nächsten Tagen bis Wochen könnte in Brienz GR die Phase Blau starten. Sie beginnt mehrere Stunden bis einen Tag vor einem Ereignis, wenn sich abzeichnet, dass ein grosser Teil der Insel abbricht. In der Phase Blau wird die Strasse zwischen Tiefencastel und Surava gesperrt. Auch die Bahnlinie der Albulalinie ist betroffen, wobei hier die Strecke zwischen Tiefencastel und Filisur gesperrt wird.