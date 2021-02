Nun will Reichlin mit einer Wildwarnanlage die Situation unter Kontrolle bringen, berichtet der «Bote der Urschweiz» . Bei der Wildwarnanlage handelt es sich um eine Anlage, die über Wärmesensoren Temperaturunterschiede erkennt. Nähern sich also Tiere dem Strassenrand, werden diese durch die Wildwarnanlage registriert. Auf einer Tafel am Anfang und Ende des vom starken Wildwechsel betroffenen Strassenabschnitts leuchtet dann das Wildtier-Signal und Tempo 40 auf.

«Durchschnittlich fünf Bewegungen pro Nacht»

In der Hesigen eingangs Muotathal steht seit rund zwei Jahren die erste Wildwarnanlage im Kanton Schwyz. Die Zahlen der Wildbewegungen der bereits bestehenden Wildwarnanlage werden durch den Grundeigentümer Ralf Suter abgelesen. «Es sind durchschnittlich fünf Bewegungen pro Nacht», sagt Ralf Suter. «Es gibt immer Bewegungen. Nur sehr, sehr selten überquert gar kein Tier die Strasse», so der 46-Jährige. Weiter bestätigt Suter, dass grundsätzlich alle Tiere erfasst werden. So gab es seit der Installation der Anlage auch keinen einzigen Wildunfall mehr.

«Normale Geschwindigkeit kann beibehalten werden»

Auch sei man nun im ganzen Kanton Schwyz dabei, solche Stellen, welche das Wild für Strassenüberquerungen bevorzugt, zu analysieren. So will das Amt anhand der Wildfallzahlen herausfinden, wo die Wildwechsel-Hotspots sind und welche Massnahmen erforderlich sind. «Das Ganze geht nicht von heute auf morgen», so Gerber. «Derartige Anlagen benötigen Bewilligungen. Grundeigentümer müssen mitmachen und gewillt sein. Da braucht es oft Überzeugungsarbeit» sagt Gerber weiter. Die Kosten für die Wildwarnanlage in der Hesigen beliefen sich auf rund 50’000 Franken. Dabei handle es sich in der Hesigen um eine einfache und eher kurze Anlage, so Gerber. «Die Kosten sind stark abhängig von der Länge der Strecke, an welcher die Anlage errichtet werden soll und der Topographie. Je nach dem braucht es mehr oder weniger Wärmesensoren», bekundet Gerber. So würden die Kosten in den meisten Fällen wohl höher ausfallen, erläutert Gerber.