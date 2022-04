«Bis zum Ende gekämpft»: Spielerberater Mino Raiola ist tot 

Der berühmte Spielerberater Mino Raiola ist tot. Er habe «bis zum Ende gekämpft», teilte seine Familie in den sozialen Medien mit. Der Spielerberater, der Superstars wie Ibrahimovic, Pogba oder Haaland betreute, wurde 54 Jahre alt.

In der Mitteilung der Familie hiess es: «Mino hat mit der gleichen Stärke gekämpft, die er sonst für seine Spieler aufgebracht habe.» Die Familie weiter: «Er hat so viele Leben beeinflusst und ein neues Kapitel in der Geschichte des Fussballs geschrieben. Seine Präsenz wird für immer fehlen.» Er wollte den Fussball zu «einem besseren Ort für die Spieler machen.»