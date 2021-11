GP Brasilien – Schon 7 Plätze gutgemacht – was für ein Start von Hamilton

Runde 7/71: Der Frontflügel von Tsunoda liegt ungünstig in der Auslaufzone von Kurve 1. Damit hat Bernd Mayländer seinen ersten Einsatz an diesem Rennwochenende, bis dieses Trümmelteil entfernt wurde.

Runde 1/71 : Der junge Brite schwenkt bereits nach dem Start ab und reiht sich nach einem Reifenschaden am linken Hinterreifen am Ende des Feldes ein und muss sich frische Reifen in der Box holen.

Lights out and away we go!