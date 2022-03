Ukraine-Krieg : Bisher mehr als 1200 Zivilisten in Mariupol getötet

In der von russischen Streitkräften belagerten südukrainischen Hafenstadt Mariupol sind nach Angaben der örtlichen Behörden binnen neun Tagen mehr als 1200 Zivilisten gestorben.

Am Mittwoch ist in Mariupol eine Geburts- und Kinderklinik von Russland angegriffen worden.

Mariupol ist die letzte wichtige Hafenstadt unter ukrainischer Kontrolle am Asowschen Meer.

In der ukrainischen Stadt Mariupol sind bisher laut Bürgermeister mehr als 1200 Zivilisten getötet worden.

Insgesamt 1207 Zivilisten seien während der russischen «Blockade» der Stadt getötet worden, hiess es in einem am Mittwoch auf dem offiziellen Telegram-Kanal der Stadtverwaltung veröffentlichten Beitrag, der mit einer Videobotschaft des Bürgermeisters Wadym Boitschenko versehen war. «Neun Tage Völkermord an der Zivilbevölkerung», hiess es weiter.