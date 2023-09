Kalasmisch: Forscher finden unbekannte Sprache

Die meisten Texte auf den Tafeln sind in hethitischer Sprache verfasst. Schliesslich war Hattuša einst Hauptstadt des hethitischen Reichs, das bis Anfang des 12. Jahrhunderts vor Christus existierte. Doch in einem neu entdeckten Ritualtext versteckt sich eine Rezitation in einer bisher unbekannten Sprache. (Im Bild: der Fundort)

So kam es zu der Entdeckung der neuen Sprache

Die Grabungsarbeiten an dieser Stätte förderten seither knapp 30’000 Tontafeln mit Keilschrift zu Tage. Diese Tafeln, seit 2001 Teil des Unesco-Weltdokumentenerbes, liefern Informationen über die Geschichte, Gesellschaft, Wirtschaft und die religiösen Traditionen der Hethiter und ihrer Nachbarn. Die meisten Texte sind in hethitischer Sprache verfasst, der vorherrschenden Sprache in Hattuša. Doch in einem in diesem Jahr entdeckten Ritualtext, der in hethitischer Sprache verfasst ist, versteckt sich eine Rezitation in der bisher unbekannten Sprache.