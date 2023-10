Kurzhaarschnitt: Der Pagenschnitt wird im Winter zum Trend

Ob zu Halloween , Karneval oder zur Mottoparty: Als Perücken reihen sich Pagenköpfe oder Bubiköpfe in Kostümgeschäften seit Jahrzehnten und in verschiedensten Farben aneinander. Ursprünglich bekannt geworden war die an einen Herrenschnitt angelehnte Frisur immerhin schon in den 20ern.