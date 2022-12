Weihnachten: So verbringen Odermatt, Federer und Co. die Festtage

Nicht alle Sportler haben an Weihnachten viel Zeit. Diese muss also gut genutzt werden.

1 / 7 Die beiden Beachvolleyballerinnen Nina Brunner (l.) und Tanja Hüberli kehren erst kurz vor Weihnachten aus dem Trainingslager zurück. Für das Duo, aber auch Roger Federer steht die Familie an erster Stelle. Instagram Bei Schwingerkönig Joel Wicki steht der Besuch des Krippenspiels des Götti-Buben auf dem Programm. SRF/Valeriano Di Domenico Mehrkämpfer Simon Ehammer führt seine Freundin in ein altes Appenzeller Brauchtum ein. Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts Die Schweizer Sportler und Sportlerinnen haben klar definierte Weihnachtspläne.

Was ist ihr Lieblingsessen und wie beschenkt man sich?

Die Athleten und Athletinnen klären auf.

Die Festtage stehen vor der Tür. Auch die Schweizer Sportstars werden die kurze freie Zeit für die Familie und Freunde nutzen. Doch was machen sie genau? Wir zeigen es auf.

Roger Federer (41), Tennis-Legende

Es sind die ersten Weihnachten seit Jahren, die Federer nicht mehr als Profi verbringt. Zeit für die Familie stehe im Vordergrund, sagt der Maestro. «Wir werden es einfach schön haben zusammen.» Ein spezielles Weihnachtsessen gibt es nicht für den Gewinner des Ehrenpreises der Sports Awards: «Das hatten wir auch schon, aber es ist jetzt nichts Spezielles geplant dieses Jahr.»

Marlen Reusser (31), Radfahrerin

Die Feiertage verbringt die erfolgreiche Velofahrerin mit der Familie und ihrem Freund. In der Familie hat man sich fürs Wichteln entschieden. «Ich finde, wir sind zu materiell unterwegs. Nur etwas schenken, damit man was hat, finde ich doof.» Die 31-Jährige sagt auch: «Wenn man was Cooles findet, ist es natürlich super.» Beim Essen ist es in der Familie Reusser nicht ganz leicht. Mit einem Lächeln meint sie: «Ein grosser Teil von der Familie isst kein Fleisch, andere essen es sehr gerne. Wir haben es so aufgeteilt, dass jede Partei einen Gang macht – mit allen Rücksichtsmassnahmen.»

Marco Odermatt (25), Skifahrer

Olympia-Gold, Gesamtweltcup-Triumph, Adelboden-Sieg und die zweite Auszeichnung zum Schweizer Sportler des Jahres. Odermatt sorgte in diesem Jahr mehrfach für Furore. Viel Zeit an den Festtagen hat der 25-Jährige nicht. Zu 20 Minuten sagt Odermatt: «Am 25. Dezember reisen wir schon wieder nach Bormio, deshalb gibt es nur was Gemütliches.» Für Geschenke hat Odermatt vorgesorgt – auch dank der Rennen in den USA und Kanada. «Wenn man drei Wochen dort ist, hat man Zeit, auch mal in einen Outlet zu gehen.» Deshalb habe er auch alles bereit. Auch schon klar in der Familie Odermatt ist das Festmenü – es gibt Fondue chinoise.

Joel Wicki (25), Schwinger

Die Familie ist definitiv im Fokus bei Schwingerkönig Joel Wicki, auch der Besuch eines Krippenspiels von einem Göttibueb steht auf dem Programm. Die Familie Wicki setzt bei den Geschenken aufs Wichteln. Was es zu essen gibt, konnte Wicki noch nicht sagen – doch die Auswahl passt. Der 25-Jährige: «Meistens gibt es etwas vom Wild, Hirsch-Entrecote oder Hirsch-Pfeffer. Es kann aber auch Bourguignonne oder Chinoise geben.»

Simon Ehammer (23), Leichtathlet

EM-Silber und WM-Bronze – Ehammer hatte viel zu feiern. Weihnachten feiert der Ostschweizer mit seinen «Liebsten», wie er sagt. Seit eh und je gibt es bei den Ehammers Fondue chinoise – das Neujahrsprogramm ist durchaus spezieller. «Wir sind beim Silvesterchlausen, das will ich meiner Verlobten zeigen.» Doch was ist das Silvesterchlausen? Ehammer erklärt: «Es ist ein altes Brauchtum aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden, mit dem die Jahreswende gefeiert wird, ein schöner Event, den man jedem empfehlen kann.»

Ehammer will seiner Verlobten einen Brauch zeigen. Urs Lindt/freshfocus

Nina Brunner (27) und Tanja Hüberli (30), Beachvolleyballerinnen

Das Beachvolleyball-Duo kehrt erst am 23. Dezember vom Trainingslager zurück in die Schweiz. Dann wollen die erfolgreichen Schweizerinnen etwas die Weihnachtsstimmung aufsaugen. Für beide geht es direkt zur Familie. Hüberli: «Ich nutze die kurze Ruhezeit für die Feier mit der Familie.» Für Brunner gibt es zwei Weihnachtsfeste: «Einmal feiern wir mit meiner Familie und einmal mit der Familie meines Mannes. Das machen wir schon länger so.» Zur Info: Die Beachvolleyballerin ist mit Eishockeyspieler Damien Brunner (EHC Biel) verheiratet. Bei den Brunners werden die Geschenke auch mit Wichtelsystem verteilt. «Wir waren dieses Jahr auch früh dran», so die 27-Jährige mit einem Lachen. Hüberli macht sich nicht so grosse Gedanken dazu. «Ich bin jemand, der übers Jahr immer wieder Geschenke verteilt. Dann kann es auch mal was Kleineres zu Weihnachten sein.»

Nino Schurter (36), Mountainbiker

Die Familienfeiern beim erfolgreichsten Schweizer Mountainbiker der Geschichte werden immer grösser. «Ich treffe mich mit meinen Eltern und Geschwistern, die schon ihre eigene Familie haben. Es wird sicherlich Geschenklischlachten geben.» Das Festmenü stammt noch von der Grossmutter und ist eine Tradition bei den Schurters. «Es ist ein Bismarckschnitzel, ziemlich wuchtig und massiv. Man fühlt sich danach ziemlich erschlagen, aber es ist sehr fein.»

Dario Lillo (20) und Ronja Blöchlinger (21), Mixed-Staffel Mountainbike

Mit der Mixed-Staffel gewannen Dario Lillo und Ronja Blöchlinger die Goldmedaille an der Mountainbike-WM. Bis kurz vor Weihnachten sind die beiden gemeinsam in der Sportler-RS in Magglingen. Weihnachtsstimmung gibt es am Ende nur für Blöchlinger, da Lillo über die Festtage Wettkämpfe in Belgien absolviert. «Es wird im kleinen Rahmen stattfinden.» Vom Essen lässt sich der 21-Jährige in diesem Jahr überraschen. «Wahrscheinlich gibt es Pasta oder Reis, da ich ja am nächsten Tag ein Rennen fahre», so Lillo mit einem Lächeln.