Zürich: Frauen gehen am Letten auf Jugendliche los – Zeugenaufruf

In der Nacht auf Samstag, 10. Juni, gerieten vier Jugendliche in eine Auseinandersetzung mit sechs Frauen.

Das ist passiert

Vier Jugendliche im Alter zwischen 17 und 18 Jahren wurden in der Nacht auf den 10. Juni beim oberen Letten in Zürich Opfer einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt, wurden dabei der Mann und die drei Frauen aus Österreich und der Schweiz um kurz nach 0.30 Uhr durch Schläge mit Glasflaschen, Bissen, Kratzern und Faustschlägen an Kopf, Nacken und Hals verletzt. Die Jugendlichen wurden gemäss Mitteilung von sechs Frauen angegriffen.