Aufruf: Bist du aus der Gastronomie ausgestiegen?

Die Arbeitsbedingung in der Gastrobranche sind prekär. Das Personal ist oft unterbesetzt und muss deshalb unzählige Überstunden leisten , und das zu einem schlechten Lohn, wie die «Sonntagszeitung» kürzlich schrieb. Die Situation hat sich während der Pandemie nochmals verschärft. 28’000 Angestellte, rund 15 Prozent des Personals, haben der Gastronomie den Rücken gekehrt, wie Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) vom Januar zeigen. Vor allem an Köchinnen und Köchen sowie Servicepersonal mangelt es zurzeit.

