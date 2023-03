Schnee wie im Winter: Bist auch die eingeschneit worden?

Ein Wintereinbruch am Samstag brachte in grossen Teilen der Schweiz Schnee. Schick uns deine Bilder und die Story dazu!

Manch einer dürfte sich am Samstagmorgen verwundert die Augen gerieben haben: Die Schneefallgrenze sank über Nacht auf 500 Meter, auch am Samstagvormittag schneite es in vielen Regionen der Schweiz weiter. Bist auch du vom Schnee überrascht worden? Schick uns deine Bilder und erzähle uns die Story dazu!