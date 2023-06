Weisser Wal an australischer Küste gesichtet – ist es Migaloo?

Twitter/ 20 Minuten

Nun zeigen Filmaufnahmen einen weissen Wal, der sich an der Küste von Queensland aufhält.

Vor der Küste von Queensland in Australien ist ein seltener weisser Wal gesichtet worden. Die Frage, die Experten beschäftigt: Handelt es sich bei dem mächtigen Meeressäuger um den weltberühmten Migaloo , der seit 2020 nicht mehr gesehen wurde? Forscher halten dies für möglich. «Er könnte es sein, aber möglicherweise auch ein anderer weisser Wal aus der ostaustralischen Buckelwalpopulation», zitierte der Sender 9News am Dienstag die Wildtierbiologin Vanessa Pirotta von der Macquarie University. Allerdings kämen weisse Buckelwale nicht sehr häufig vor.

Der Meeresriese war am Freitag in der Nähe der Inselgruppe der Whitsundays von einem Touristen aus der Luft gefilmt worden, der sein Video an das White Whale Research Center schickte. Das Zentrum sammelt seit Jahren Daten zu Migaloo. Wenige Tage zuvor sei bereits ein weisser Wal gesichtet worden – möglicherweise handele es sich um dasselbe Tier, erklärte Pirotta. Das Video liefere nicht genügend Informationen, um Migaloo eindeutig zu identifizieren.