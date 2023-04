Harry Potter: Neue TV-Serie soll kommen

Harry Potter hat vor allem in Grossbritannien Kultstatus erreicht. In London steht sogar eine Bronze-Statue des jungen Zauberers.

An alle Harry-Potter-Fans: Die Chancen stehen sehr gut, dass ihr bald Binge Watching betreiben könnt! Die US-amerikanische Film- und Fernsehgesellschaft Warner Bros. steht kurz davor, einen Deal für eine Harry Potter Online-TV-Serie einzutüten, wie das amerikanische Unternehmen Bloomberg schreibt. Jede Staffel der Serie wird auf einem der sieben Bücher von JK Rowling basieren, so anonymen Quellen zufolge – eine offizielle Meldung von Warner Bros. gibt es dazu allerdings noch nicht.

Die Serie könnte einen tieferen Einblick in die Welt von Rowlings Büchern ermöglichen, von denen viele länger als 500 Seiten sind. Warner Bros. hatte zwar zuvor jedes der sieben Bücher in einen Erfolgsfilm verwandelt, allerdings war die Originalgeschichte aufgrund der Länge stark gekürzt worden. Die Autorin der Erfolgsgeschichte, J.K. Rowling, wird an der Produktion der Serie beteiligt sein, damit sie nicht zu sehr vom Originalstoff abweicht – allerdings eher in einer untergeordneten Rolle.