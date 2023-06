Aufruf: Bist du für den Hadsch nach Mekka gereist? 

VIA REUTERS

Zur jährlichen Pilgerfahrt nach Mekka, dem sogenannten Hadsch, werden diese Woche über zwei Millionen Musliminnen und Muslimen aus 160 Ländern erwartet. Bereits am Sonntag haben Zehntausende Pilgerinnen und Pilger die Kaaba in der Grossen Moschee von Mekka umkreist. Jeder fromme Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, ist angehalten, mindestens einmal im Leben an der Pilgerfahrt teilzunehmen.