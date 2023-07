Aufruf : Bist du gerade im Kosovo? Erzähle uns von deiner Reise 

Vielleicht verbringst du gerade die Ferien in der kosovarischen Hauptstadt Pristina.

Bist du schweizerisch-kosovarischer Doppelbürger und bist gerade in deiner zweiten Heimat in den Ferien? Oder hast du Verwandte im Kosovo? Wie bist du dahin gereist, was erlebst du und wie reagiert die einheimische Bevölkerung auf die vielen Schweizer Kennzeichen auf den Strassen? Erzähl uns im Formular unten von deinen Erfahrungen!