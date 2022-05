Aufruf: Bist du in einer Beziehung, aber ihr schlaft in getrennten Betten?

Ihr schlaft in getrennten Betten? (Symbolbild)

Schluss mit Doppelbett, Kingsize und Queensize! Bist du in einer Beziehung und ihr habt euch bewusst dafür entschieden, getrennt zu schlafen? Obwohl neben dem Partner oder der Partnerin einzuschlafen förderlich für die geistige Gesundheit und die kreativen Fähigkeiten sein kann? Das berichten zumindest Forscher um Henning Johannes Drews vom Universitätsklinikum Kiel in einer Studie im Journal «Frontiers of Psychiatry».