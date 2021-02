Jahrgang 2000 : Bist du knapp zu alt für die Lockerungen für Jugendliche?

Alle mit Jahrgang 2001 oder jünger haben bald mehr Freiheiten als ältere. Profitierst du knapp nicht von den Lockerungen von unter 20-Jährigen und nervst dich darüber? Erzähle uns davon!

Jugendliche mit Jahrgang 2001 oder jünger profitieren am stärksten von den Lockerungen, welche der Bundesrat am Mittwoch beschlossen hat. Sie dürfen etwa drinnen und darussen Sport treiben oder einen Tanz üben, ohne fixe Personenobergrenze. Auch können sie wieder trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen, alledings ohne Zuschauer.