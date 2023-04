Aufruf: Bist du oder deine Familie von den Kämpfen im Sudan betroffen?

Vom Flughafen in der sudanesischen Hauptstadt Khartum steigt schwarzer Rauch auf: Seit Samstag wird das Land von heftigen Kämpfen erschüttert.

Am Samstag sind neue Gefechte ausgebrochen, in der Hauptstadt Khartum kam es etwa zu Artilleriegefechten, wie in Videos örtlicher Medien zu sehen war. Nach UNO-Angaben wurden durch die Kämpfe bereits mindestens 185 Menschen getötet und 1800 verletzt.