Wetter Schweiz: Am Freitag wird es nass und grau

Am Freitag solltest du nicht ohne Regenschirm aus dem Haus. Der Tag startet meist bewölkt und zeitweise mit kräftigen Regenschauern, örtlich sind auch Gewitter möglich, wie MeteoNews schreibt. Zwar steigen die Temperaturen im Flachland verbreitet um angenehme 15 bis 18 Grad, richtig geniessen lässt sich das aber wegen des Regens nicht. Erst gegen Abend sollte es wieder trocken werden.



Damit lässt sich auch gleich eine Regenbilanz für den April ziehen. Mit dem vor allem im Norden wechselhaften Wetter zogen immer wieder Störungen hinweg, die vor allem im Osten zu einem deutlichen Niederschlagsüberschuss geführt haben. So fiel auf dem Säntis mehr als das Doppelte der im April üblichen Niederschlagsmenge, in St. Gallen ist es knapp das Doppelte. Auf dem Säntis kam dabei durchgehend Schnee vom Himmel, sodass hier sehr winterliche Bilder und eine für die Jahreszeit aktuell überdurchschnittliche Schneemenge resultierten, so MeteoNews weiter.