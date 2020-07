Klippenhäuser

Bist du schwindelfrei genug für diese Häuser?

Ein Leben am Abgrund: Das zeigen die Visualisierungen von fünf Häusern, die direkt in steile Klippen gebaut werden sollen.

Höhe und Abgründe (nicht die menschlichen, die geologischen) haben die Menschen schon immer fasziniert. Entsprechend gibt es immer wieder ambitionierte Bauprojekte, bei denen Häuser in oder an Steilwände gebaut werden. Eine Auswahl von fünf besonders beeindruckenden Visualisierungen zeigen wir dir hier. Bist du schwindelfrei genug?

Casa Brutale

The Gin Head Admiralty

Das es beim «Leben am Abgrund» nicht nur um Glas, Metall und minimalistische Formen geht, beweist dieses Klippenhaus: Es befindet sich in Schottland und gehörte einst dem Militär. Inzwischen gibt es Pläne, das Haus in eine Mischung aus Burg und Villa umzubauen.