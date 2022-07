Aufruf: Bist du von der Gluthitze betroffen? 

Gluthitze, die seit Monaten anhaltende Trockenheit und unzählige Waldbrände machen unter anderem Spanien, Portugal und Italien mächtig zu schaffen. In Frankreich sind die Menschen angesichts der erwarteten Hitze zu absoluter Vorsicht aufgerufen. In Grossbritannien gilt für Montag – und noch bis einschliesslich Dienstag – erstmals überhaupt eine extreme Hitzewarnung. In den nächsten Wochen werden in weiten Teilen Europas über 40 Grad erwartet. Und auch in der Schweiz werden morgen lokal 38 Grad erwartet.