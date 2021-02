Er wurde 1948 in Spanien geboren und kam in seinen Jugendjahren in die Schweiz, um Medizin zu studieren.

1948 in Spanien geboren, kam Bonnemain in seinen Jugendjahren für ein Medizinstudium an der Universität Zürich in die Schweiz. 1975 zog es ihn nochmals an die Uni und er studierte Philosophie und Theologie in Rom. Seit 1985 arbeitet er als Seelsorger am Spital Limmattal. Vorher war er als Studentenseelsorger tätig. Zudem war er von 1983 bis 1991 Mitglied der Delegation des Heiligen Stuhls bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO).