Kreissl spricht davon, dass Prävention ein wichtiger Bereich ist. Diese Arbeit übernimmt aber nicht das Fachgremium, sondern fällt in den Bereich von Franz Kreissl. Auch für die geistliche Gewalt soll es eine Anlaufstelle geben, die noch geschaffen wird. «Die Prävention ist auch ein wichtiger Teil in der Berufseinführung», so Kreissl. Seit Mitte der letzten Dekade sei dies zum Thema geworden. «Prävention ist eine Dauerarbeit. Wir müssen dran bleiben und immer an dieses Thema erinnern.»