Krypto-Währungen : Bitcoin fällt unter 16’000 US-Dollar – Binance bläst FTX-Kauf ab

Am Krypto-Finanzmarkt rumort es derzeit gewaltig. Binance kündigte noch am Dienstag an, den in Geldnot geratenen Konkurrenten FTX aufzukaufen. Jetzt hat sich der Handelsplatz aber umentschieden.

1 / 4 Der Bitcoin fiel am Donnerstag mit 15’755 Franken auf ein Zweijahrestief. AFP Grund dafür ist die geplatzte Übernahme von FTX. REUTERS Der Konkurrent Binance hatte am Dienstag noch angekündigt, den in Geldnot geratenen Konkurrenten aufzukaufen. REUTERS

Darum gehts Der Bitcoinkurs ist so tief wie zuletzt im Dezember 2020.

Grund für den Einbruch ist ein geplatzter Deal zwischen zwei Krypto-Giganten.

So kündigte der Handelsplatz Binance am Dienstag an, den in Geldnot geratenen Konkurrenten FTX zu übernehmen – rudert jetzt aber zurück.

Die Absage der erst einen Tag zuvor angekündigten Übernahme von FTX.com hat am Mittwoch den Bitcoin auf 15’994 Dollar sinken lassen. Die marktgrösste und älteste Digitalwährung fiel zuletzt auf 16’148 Dollar. Am Morgen hatte der Kurs noch zeitweise bei mehr als 18’000 Dollar gelegen. Anschliessend hatten Spekulationen über das Platzen der Übernahme den Bitcoin bereits unter 17’000 Dollar fallen lassen.

Auslöser der Kursverluste waren neuerliche Sorgen um die Stabilität des vergleichsweise jungen Krypto-Sektors, die am Dienstag aufkamen. Nach Berichten über Liquiditätsprobleme beim grossen Handelsplatz FTX kündigte der Rivale Binance die teilweise Übernahme des Konkurrenten an. Demnach soll es bei FTX zu erheblichen Mittelabflüssen seitens Anlegern gekommen sein. Vor den Meldungen hatte der Bitcoin am Dienstag noch bei über 20’000 Dollar notiert.

In einem Tag 14 Milliarden ärmer

Nach entsprechenden Pressemeldungen bestätigte Binance am Mittwoch kurz vor Schluss der US-Börsen, dass man die Übernahme von FTX.com abgeblasen habe. Die Schwierigkeiten der Handelsplattform überstiegen die Fähigkeit des Unternehmens zu helfen, hiess es in einer Mitteilung. Wie CNN berichtet, hat Sam Bankman-Fried, der CEO von FTX, innert 24 Stunden mehr als 90 Prozent seines Vermögens verloren. So betrug dessen Vermögen vor wenigen Tagen noch über 15 Milliarden Dollar – nun ist es auf etwa eine Milliarde Dollar eingebrochen.

Krypto-Unternehmen droht das Aus

«Es gibt offensichtlich Zweifel daran, dass eine Liquiditätskrise und die damit im Zusammenhang stehenden Ansteckungsrisiken für die Branche doch nicht abgewendet werden können», hatte Experte Timo Emden von Emden Research vor der Stellungnahme von Binance geschrieben. Bei weiter fallenden Notierungen dürften sich nicht wenige Unternehmen mit Existenzängsten konfrontiert sehen.

