Talfahrt : Bitcoin fällt unter 50’000 Dollar

Die Kryptowährung verliert derzeit deutlich an Wert. Nach Höchstständen Mitte April ist der Bitcoin nun unter eine psychologisch wichtige Marke gesunken. Grund ist unter anderem der US-Präsident.

US-Präsident verunsichert

Trotz der jüngsten Verluste liegt der Bitcoin mittel- und langfristig immer noch deutlich im Plus. Seit Ende 2020 beläuft sich der Anstieg noch auf 70 Prozent. Auf Jahressicht liegt das Plus bei mehr als 500 Prozent und in den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs mehr als 10’000 Prozent an.