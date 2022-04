«Dunkle Triade»: Bitcoin-Fans sind laut Studie häufig Psychopathen, Narzissten oder Sadisten

Für die Ergebnisse verantwortlich zeigen sich die Forscherinnen und Forscher der Queensland University of Technology in Australien.

Enthusiasten sehen im Bitcoin die Zukunft des Geldtransfers. In den vergangenen Jahren hat die Kryptowährung eine Wertsteigerung sondergleichen hingelegt. Mittlerweile kostet ein Bitcoin über 37’000 Franken. Frühen Käuferinnen und Käufern hat das digitale Geld zu Reichtum verholfen . Eine Studie aus Australien liefert nun aber Hinweise dafür, dass sich besonders viele Menschen zum digitalen Geld hingezogen fühlen, die problematische Verhaltensweisen an den Tag legen.

Forscherinnen und Forscher der Queensland University of Technology publizierten vor kurzem im Fachmagazin «Personality and Individual Differences» die Ergebnisse ihrer Studie mit 566 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Dabei handelte es sich um Personen, die die Kryptowährung besitzen oder sich gemäss eigenen Aussagen dafür interessieren. Gemäss den Forscherinnen und Forscher zeigten diese besonders häufig Verhaltensweisen wie Narzissmus oder sogar Sadismus.

Entwarnung für Inhaberinnen und Inhaber

Wie das britische Boulevardblatt «The Sun» berichtet, beobachteten die Forscherinnen und Forscher in den Antworten, die die Probandinnen und Probanden in Fragebögen und Interviews abgaben, eine Häufung an problematischen Verhaltensmustern, die in der Psychologie als «Dunkle Triade» (engl. «Dark Triad») bekannt sind. Dazu gehören Narzissmus, Psychopathie und Sadismus. Auch der sogenannte «Machiavellismus» – benannt nach dem berühmten Politstrategen Nicolo Machiavelli – komme zum Tragen. Damit sind Leute gemeint, die besonders machthungrig sind.