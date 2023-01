Bitcoin-Kurs steigt im Januar stark an

In den vergangenen zwei Jahren hatte Bitcoin massiv an Wert eingebüsst. Dazu kam der FTX-Kollaps, der die Krypto-Welt erschüttert hat.

Bitcoin hat Mitte Januar die Marke von 21’000 Dollar geknackt, aktuell lag er am frühen Montagmorgen bei 23’700 Dollar. Der Januar fühle sich «wie ein Monat des Neubeginns» an, mit zunehmender Klarheit in Bezug auf Konkursverfahren, Unternehmensumstrukturierungen und Marktgrundlagen, die darauf hindeuteten, dass die Talsohle überstanden sei, schreibt Noelle Acheson, Autorin des Newsletters «Crypto Is Macro Now» laut der «Handelszeitung».