Bitcoin knackt die 24’000-Dollar-Marke

Verkehrte Welt : Bitcoin geht durch die Decke und knackt die 24’000-Dollar-Marke

Börsen tief im Minus

In den USA sind drei Banken kollabiert: Am Mittwoch stellte die auf Kryptowährungen spezialisierte Silvergate Bank ihren Geschäftsbetrieb ein, am Freitag brach die Silicon Valley Bank zusammen und am Montag schlossen die Aufsichtsbehörden in New York die Signature Bank. Anlegerinnen und Anleger verkauften am Montag massiv Anteile an Banken – in Europa wie in den USA. Der Swiss Market Index schloss mit einem Minus von 1,24 Prozent.



Der Dax in Frankfurt am Main gab bis zum Nachmittag um 2,50 Prozent nach, der Kurs der Commerzbank brach um über 14 Prozent ein. In Paris lag die Börse 2,35 Prozent im Minus, in Mailand 3,56 Prozent und in London 1,82 Prozent. In Frankreich waren die BNP Paribas und die Société Générale grosse Verliererinnen, in Italien die Unicredit, in der Schweiz die Credit Suisse.