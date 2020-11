Kryptowährung : Bitcoin gewinnt über 1000 Dollar an Wert innert 24 Stunden

Am Mittwochmorgen hat Bitcoin die Marke von 18'000 Dollar überschritten. Derzeit notiert er auf der europäischen Handelsplattform Bitstamp wieder bei rund 17'850 Dollar.

Preise in dieser Grössenordnung hatte die Kryptowährung letztmals Anfang 2018 gesehen.

Seit März hat Bitcoin viel an Wert gewonnen.

Bitcoin hat dreimal so viel Wert wie im März.

Der derzeitige Höhenrausch beim Bitcoin hält weiter an.

Der Kurs der wichtigsten Kryptowährung hat am frühen Mittwochmorgen in einem turbulenten Handel auch die Marke von 18'000 Dollar überschritten. Allerdings ist er in der Folge innert Minuten um mehr als 1000 Dollar abgestürzt. Derzeit notiert er auf der europäischen Handelsplattform Bitstamp bereits wieder bei rund 17'850 Dollar.