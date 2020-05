10’000-Dollar-Marke

Bitcoin-Halving gibt Kryptowährung starken Aufwind

Bitcoin befindet sich nach dem Absturz im März wieder im Höhenflug. Am 12. Mai soll es ausserdem zu einem sogenannten Halving kommen.

Grund für die Verdoppelung des Bitcoin-Werts ist neben der allgemeinen Zuversicht der Investoren über die Lockerungen in der Corona-Krise auch das bevorstehende Halving. Damit bezeichnen Experten die automatische Halbierung der Bitcoin-Menge, die in einem bestimmten Zeitraum durch «Schürfen» neu geschaffen werden kann und eine Inflation verhindern soll. Am 12. Mai soll es bereits zum dritten Mal in der Geschichte so weit sein.