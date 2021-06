Nach Allzeithoch im April : Bitcoin-Kurs erstmals seit fünf Monaten unter 30’000 Dollar

Die harte Haltung der chinesischen Regierung liess den Bitcoin am Dienstag weiter abstürzen.

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist am Dienstag erstmals seit fünf Monaten unter die Marke von 30’000 Dollar (27’600 Franken) gefallen. Am Nachmittag notierte der Kurs in London bei 29’590 Dollar, das waren mehr als neun Prozent weniger als am Vortag. Bereits am Montag war der Kurs stark gefallen. Grund ist das harte Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die Kryptowährung.