Coinbase geht an die Börse

Das All-Time-High passiert wenige Studen vor dem Börsengang der Kryptobörse Coinbase in den USA. Coinbase ist einer der beliebtesten Handelsplätze für Kryptowährungen. Die Plattform hat rund 56 Millionen registrierte Nutzerinnen und Nutzer. Der Börsenwert des Unternehmens wird auf 90 bis 100 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Bitcoin erblickte das Licht der Welt im Januar 2009. Mittlerweile nutzen diverse Unternehmen die Kryptowährung. Etwa Tesla, das seine Elektroautos nun auch gegen Bitcoin verkauft. In der Schweiz akzeptiert unter anderem «Digitec Galaxus» Bitcoin. Und Manor verkauft Bitcoin-Gutscheine in seinen Schweizer Läden. Auch Krypto-Verbrecher nutzen Bitcoin: Im Kanton Zug ergaunerten Betrüger von Privatpersonen und Firmen hohe Summen in Kryptowährungen. Die Polizei mahnte darauf zur Vorsicht.