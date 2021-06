Zerbrochenes Herz : Bitcoin-Kurs sackt nach zwei Meme-Tweets von Elon Musk ab

Elon Musk fügt der Bitcoin-Gemeinde einen weiteren Nadelstich zu. Mit einem Tweet schickt der Tesla-Chef die Kryptowährung erneut in den Sinkflug.

Am Freitag löste eine Nachricht des Multimilliardärs auf Twitter erhebliche Kursverluste aus.

Der Tesla-Chef hatte zwei Beziehungs-Memes an die Adresse von Bitcoin gerichtet.

Tesla-Chef Elon Musk sorgt auf dem Markt für Digitalwährungen weiter für Aufsehen. Am Freitag löste eine kryptische Nachricht des Multimilliardärs auf Twitter erhebliche Kursverluste aus. Die nach Marktwert bedeutendste Kryptowährung Bitcoin fiel zeitweise um rund fünf Prozent auf rund 36’500 US-Dollar. Die zweitwichtigste Digitalanlage Ether sank um etwa sieben Prozent auf rund 2600 Dollar. Andere Kryptowerte wie XRP oder Litecoin verloren prozentual noch deutlicher.

Auslöser der abermaligen Kursturbulenzen war ein kurzer Tweet von Musk. Er besteht aus dem Hashtag «#Bitcoin», einem Symbol für die Kryptowährung und einem zerbrochenen Herzen. Angehängt ist ein Bild, in dem ein Paar über seine Trennung diskutiert – mit einem Linkin-Park-Meme.

Ausserdem ein weiteres Meme, in dem ein Mann so tut, als ob er weine, weil er nicht bei seiner Partnerin ist. Schliesslich wird aber klar, dass er wegen eines Kurssturzes am Weinen ist.