Kurz vor dem «Halving»

Bitcoin-Kurs stürzt ab

Viele Investoren trennten sich am Wochenende von ihren Bitcoin-Beständen. Am Montag hat sich der Kurs bei rund 8700 eingependelt.

Doch trennten sich am Wochenende viele Investoren von ihren Bitcoin-Beständen, was zu einem regelrechten Crash führte. Der Tiefstwert am Wochenende lag bei 8520 Dollar. Am Montag pendelte sich der Kurs bei rund 8700 Dollar ein.