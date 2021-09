Ungewöhnliches Fahrzeug - Bitcoin-Millionär will statt mit Bentley mit Panzer durch Zug fahren

Einen Panzer des Modells M18 Hellcat will der Krypto-Millionär Niklas Nikolajsen in die Schweiz importieren.

Für den M18 Hellcat hat sich Nikolajsen gemäss seinem Facebook-Post nach einem Jahr Recherche entschieden, weil es der einzige Panzer ist, der alle Anforderungen Nikolajsens erfüllt und trotzdem noch «badass» aussieht. Unter anderem durfte der Panzer maximal 40 Tonnen wiegen. Aktuell befindet sich die Hellcat des Millionärs noch im Ausland. Um die benötigten Einfuhr-, Waffen- und Fahrzeugbewilligungen muss sich der Finanzunternehmer laut «Zentralplus» noch kümmern. Der Millionär geht davon aus, dass der Panzer in den nächsten Monaten in der Schweiz eintreffen wird.

Nikolajsen ist kein unbeschriebenes Blatt und hat schon öfters für Schlagzeilen gesorgt. Der Däne ist Gründer von Bitcoin Suisse, eines Krypto-Währungsdienstleisters mit Sitz in Zug. In einem Interview sagte er etwa, dass er sich einbürgern lassen möchte und anschliessend seinen Nachnamen in «von Karlshof» ändern will. Karlshof ist der Name seines Anwesens, das er in Zug für 18 Millionen gekauft hatte. Er war auch dabei als zwischen Kroatien und Serbien der nicht anerkannte Mikrostaat Liberland gegründet wurde. Nikolajsen arbeitet auch mit dem Kanton Zug zusammen, damit Steuern seit 2021 mit Kryptowährungen bezahlt werden können.