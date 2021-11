Bitcoin steht laut Comparis am Schluss der Vertrauenswürdigkeit

Bitcoin ganz unten

Bei Kryptowährungen hat in den letzten Jahren ein deutlicher Vertrauenszuwachs stattgefunden. 2018 lag der Mittelwert noch bei 3,7. In der aktuellen Befragung liegt er auf einem Wert von 4,4. Doch: «Elektronische Währungen wie Bitcoin sind bei den Bezahlmethoden am Schluss der Vertrauenswürdigkeit», heisst es in der Mitteilung.