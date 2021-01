Mutter wendet sich an Radiosender

Eine Mutter aus San Fernando de Henares ausserhalb von Madrid rief den Radiosender Cadena Ser an - mit einer Bitte: Jemand solle ihren Sohn Iv á n helfen. Manuelas Sohn arbeitet als Sicherheitsbeamter in einem Industriegelände ausserhalb der Stadt. Seit Freitagabend stecke er an seinem Arbeitsplatz fest. Er hat weder was zu essen noch zu trinken. « Ich weiss, dass es etwas abgelegen ist, aber wenn jemand dort zufällig vorbeifährt, soll er bitte meinem Sohn Essen und Wasser bringen. »

Nachbarn schaufeln Strasse frei, damit Ambulanz Cándida retten kann

14 Stunden, um die 4 Kilometer nach Hause zu schaffen

Als Ginés López am Freitag um 19 Uhr seinen Arbeitsplatz verliess, hatte er keine Ahnung, dass er die Nacht in seinem Auto verbringen würde . Für die 4 Kilometer bis nach Hause braucht er normalerweise 10 Minuten. Doch die Schneemassen blockierten am Abend zahlreiche Strassen und Autobahnen in der Region Madrid. Zuerst machte er sich keine grosse n Sorgen, er stellte die Heizung an und hörte Radio. « Mit der Zeit merkte ich aber, dass ich immer weniger Benzin hatte » , erzählt er der Zeitung El Mundo. Also entschied er sich, den Treibstoff zu rationi eren . 14 Stunden sass López schliesslich im Auto, bis ihn Personal der Autobahninstandhaltungsfirma befreite - in letzter Sekunde, denn Benzin hatte er keines mehr. Sein Auto liess López stehen. Sowie die weiteren 1500 Autofahrer, die im Schnee stecken geblieben waren.