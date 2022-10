Laura Maria Ripa: «Bitte entfolgt mir» – Freundin von Pietro Lombardi teilt auf Instagram aus

Laura Maria Ripa und DSDS-Juror Pietro Lombardi teilen vieles aus ihrem Privatleben in den sozialen Medien. Doch in manche Dinge darf sich die Community nicht einmischen, findet Laura.

«Patenonkel Denis & Patenonkel Chris» schrieb sie unter dieses Bild. Einige ihrer Followerinnen und Follower liessen gemäss Laura «unnötige Kommentare» da.

Darum gehts Influencerin Laura Maria Ripa (26) und DSDS-Juror Pietro Lombardi (30) kriegen ihr erstes gemeinsames Kind.

Ripa äussert sich genervt in Bezug auf «unnötige» Kommentare unter ihrem neusten Post.

Die Wahl der Patenonkel scheint in der Community infrage gestellt worden zu sein.

Laura Maria Ripa (26) ist stinksauer. Genervt wendet sich die werdende Mutter in einer Instagram-Story an ihre Community. «Es ist das letzte Mal, dass ich mich dazu äussern werde», so die Influencerin. Der Auslöser des Ganzen ist ein neu auf Instagram geteiltes Foto von der Gender-Reveal-Party ihres künftigen Nachwuchses. Dazu ist in der Bildunterschrift zu lesen: « Darf ich vorstellen, die zwei Paten, Patenonkel Denis & Patenonkel Chris.»

Offenbar hatten manche Followerinnen und Follower etwas an der Wahl der Göttis auszusetzen. So glaubten einige, dass diese Rolle Marco Lombardi, der ältere Bruder von Pietro, übernehmen würde. Auch wird gefragt, warum Stefano Zarella (31) nicht Götti wird. Zwischen ihm und Pietro Lombardi (30) ist es offenbar kürzlich zu einem gröberen Streit gekommen, so sind Zarella und seine Freundin Romina Palm (23) nicht zur Gender Reveal Party erschienen. Für die Fans unverständlich, da die beiden «wie Brüder» waren, wie Lombardi selbst einst sagte.

«Haltet euch da raus!»

Aber nicht nur die Wahl der Göttis scheint ein Thema bei den Fans zu sein. «Warum zwei Paten, einer ist doch genug», schreibt etwa eine Userin. Das lässt Ripa nicht auf sich sitzen: «Ich finde es immer lustig, was manche Leute sich hier so rausnehmen. Ich glaube, Pietro ist alt genug und ein eigenständiger Mensch, dass er selbst entscheiden kann», schreibt sie in den Kommentaren.

Auch in ihrer Story wird die 26-Jährige noch einmal deutlich: «Wir wussten seit Tag eins, wer die Paten sein werden. Also bitte unterlasst solche Kommentare und haltet euch da raus!» Das Statement beendet sie mit der folgenden Aussage: «Ich sage euch ehrlich, diejenigen, die ein Problem haben, bitte entfolgt mir. Mir ist das völlig egal, weil ich habe keinen Bock auf Negativität unter meinem Bild.»

Laura Maria Ripa und Pietro Lombardi lernten sich bei einem Boxtraining kennen und sind seit September 2020 zusammen. Jedoch war die Beziehung bisher von On und Offs geprägt.

Ripa zofft sich mit Lombardi über den Babynamen

In ihrem Podcast «Laura und Pietro – On Off» sprachen die werdenden Eltern über Babynamen. Wie die Gender-Reveal-Party vor zwei Wochen enthüllte, wird ein Name für einen Jungen gesucht. Ripa offenbarte, dass Pietro ihre Liste mit den amerikanischen Jungsnamen gar nicht gut fand.

Bei Namen wie Nathan oder Jaden blockte der Sänger ab. «Das passt gar nicht zu Lombardi», meinte Pietro. Laura hat dafür mehr Freiheit in der Planung des Babyzimmers. «Das ganze Haus und der Umbau wird von ihr bestimmt», berichtet Lombardi in der «Ich kann ekelhaft provozieren»-Folge des Podcasts.