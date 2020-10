Feste mit Familien und Freunden empfiehlt der Bund wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus wenn möglich zu vermeiden. Am Mittwoch ging der Bundesrat noch einen Schritt weiter. Private Veranstaltungen sollten derzeit nicht mehr durchgeführt werden, sagte Gesundheitsminister Alain Berset (SP). Trotzdem werden in der Schweiz fleissig Einladungen zu Halloween-Partys verschickt, während viele öffentliche Partys abgesagt wurden. «Ich habe von mehreren Freunden eine Einladung für eine Halloween-Party erhalten», sagt L.V.* (20). Wahrscheinlich werde er als Joker verkleidet eine Homeparty besuchen. «Es kommen mindestens 30 Leute, da jeder auch noch eine Begleitung mitnehmen kann.»

Am Anfang habe er vor dem Virus Angst gehabt, sagt der Lernende. «Jetzt aber nicht mehr, da ich weiss, dass die Infektion bei jungen Menschen meist harmlos verläuft.» Zudem nähere er sich älteren Leuten nicht. Um besondere Massnahmen werde er an der Party nicht besorgt sein. «Dort sind viele Leute, die ich kenne. Daher werden wir keine Hygienemaske tragen.»

«Einer infiziert, viele leiden»

Andere Empfänger von Einladungen hingegen haben die Party am 31. Oktober aus ihrem Programm gestrichen. Sie hätte an einer Halloween-Party zu Hause bei einer Freundin mit rund 20 Gästen teilnehmen können, sagt Maria Yojaidy Cabrera (siehe Video oben), Mutter und angehende Lernende aus dem Kanton Basel-Stadt. Solche Einladungen seien ja nett gemeint. «Man will nach der schweren Zeit, die wir bereits hatten, Zeit mit Freunden verbringen.» Doch die Gesundheit gehe vor, so die 28-Jährige. «Zu Corona-Zeiten sollte man solche Feste nicht machen.» Auch junge, gesunde Menschen könnten von heute auf morgen krank werden.