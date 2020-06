Tödliche Verhaftung in Tucson, Arizona

«Bitte, ich brauche Wasser! Bitte! Wasser!»

In der US-Stadt Tucson stirbt ein 27-jähriger Latino bei einer brutalen Festnahme. Die Bodycam-Aufnahmen der Polizisten werden allerdings erst zwei Monate später veröffentlicht.

Am frühen Morgen des 21. April verständigte eine Frau in Tuscon, Arizona, die Polizei. Ihr Enkel, Carlos Ingram-López (27), benehme sich erratisch und renne nackt in ihrem Haus umher. Beides bestätigte sich, als die Polizei eintraf. Drei Beamte überwältigten den Vater einer Tochter in der dunklen Garage des Hauses seiner Grossmutter.