Cosimo wird im Dschungelcamp beim Schmuggeln erwischt

Dschungelcamp : «Bitte nicht den Finger in den Popo» – Cosimo wird beim Schmuggeln erwischt

Der «Checker vom Neckar» flehte den Ranger an, nicht den «Finger in den Popo» zu stecken.

Die RTL-Ekelshow «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» geht bereits in die 16. Runde. Bevor es aber überhaupt erst in das Camp tief im Dschungel geht, werden die «Stars» auf Schmuggelware untersucht.

Zwölf Sterne im Gepäck

Kaum ist die verbotene Ware beseitigt, geht es weiter. In getrennten Gruppen werden die «Stars» in den Busch gebracht. Die zweite Gruppe rund um Jolina Mennen, Cecilia Asoro, Claudia Effenberg, Lucas Cordalis, Papis Loveday und Cosimo Citiolo müssen einzeln einen 100 Meter langen Weg über ein Seil meistern, das über ein Tal gespannt ist.



Als Hilfsmittel dient einzig und allein ein weiteres Seil über dem Seil, auf dem gelaufen wird. Schlussendlich schaffen es alle «Stars» mit zwölf Sternen im Gepäck ins Camp. Die Show fängt also bereits so an, wie sie wohl bis zum Ende weitergehen wird – geschmacklos und trotzdem irgendwie unterhaltsam.