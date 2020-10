Kurioser Fall«Bitte nicht reparieren, mein Frau will die Anrufliste durchgehen»

In diesem Handy hat der Mann die Notiz gefunden.

Ein Handy-Reparateur aus den USA hat in einem kaputten Gerät eine geheime Nachricht gefunden.

Für einen Smartphone-Reparateur aus Michigan, USA, begann der Tag wie jeder andere: Ein Ehepaar brachte ein völlig demoliertes iPhone in die Reparatur-Werkstatt und wollte das Gerät irgendwie gerettet haben. Als das Paar das Geschäft wieder verlassen hatte, nahm die Geschichte jedoch eine unerwartete Wendung. Denn eigentlich ging es um etwas ganz anderes als eine Handy-Reparatur, wie der Techniker feststellen musste.

Als Maniwarda, wie der Mann auf Social Media heisst, das massiv beschädigte Apple-Gerät öffnete, fand er zu seiner grossen Überraschung eine geheime Nachricht darin. Sie war direkt an ihn adressiert. Dabei lag eine Geldnote im Wert von 100 US-Dollar. In der Nachricht hiess es: «Bitte erzähl meiner Ehefrau, dass das Telefon nicht repariert werden kann. Sie will meine Anruflisten auslesen. Die 100 Dollar gehören dir. Danke.»