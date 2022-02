Gurtenfestival 2022 – Bitte professionell, bernerisch und vegan 

Ein Teil des erwirtschafteten Geldes der Food-Anbieter fliesst ab 2022 automatisch an die Festivalbetreiber.

Essensstände am Gurtenfestival sollen 2022 professioneller, bernerischer und mindestens halb vegetarisch werden.

Berner werden bevorzugt

Einer davon ist Phillip Stoll. Trotz 20-jähriger Erfahrung mit seinem indischen Festival-Food, hat er sich dieses Jahr gar nicht erst die Mühe gemacht eine Bewerbung einzureichen, wie er der «Berner Zeitung» erzählt. Weil sein Unternehmen in Baselland ansässig sei, wäre die Wahrscheinlichkeit zu gering einen Standplatz zu erhalten. «Das ist schon schade nach so vielen Jahren», sagt Stoll.

Mehr Abgaben, kleineres Risiko

Festivalsprecherin Lena Fischer erklärt, dass so das Risiko zwischen Festival und Food-Stand-Betreiber aufgeteilt wird. «Wir tragen das Risiko so ein Stück weit mit», sagt Fischer zur «Berner Zeitung». Kalkulationen würden zeigen, dass die Kosten für die Gastronomen gleich bleiben werden, so Fischer.