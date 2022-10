Romanshorn TG: «Bitte seid achtsam» – Anwohnerin warnt vor Paketdieben

«Liebe Romanshorner, bitte seid achtsam», schreibt eine Anwohnerin aus Romanshorn TG in einer Facebook-Gruppe. Die Frau konnte am Samstag beobachten, wie zwei Frauen an der Alleestrasse und an der Centralstrasse in Romanshorn TG Milchkästen nach Paketen durchsucht haben. «Die beiden Frauen waren zu Fuss unterwegs. Eine hatte einen Hund dabei und die andere schob ein Kinderwagen vor sich hin», sagt die Thurgauerin zu 20 Minuten.